Сильные дожди ожидаются на северо-западе Казахстана с 6 по 8 августа

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Нур-Султан. 5 август. КазТАГ – Сильные дожди ожидаются на северо-западе Казахстана с 6 по 8 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части Казахстана. Почти везде пройдут дожди c грозами, на западе и северо-западе сильные. Возможен шквал, выпадение града. Лишь на юго-востоке страны сохранится погода без осадков, а на севере и в центре Казахстана без осадков будет только в ближайшие сутки. Местами по республике усилится ветер, на юге, юго-востоке с пыльными бурями», — говорится в сообщении в среду.

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