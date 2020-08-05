Война Миров. Лукашенко и все-все-все

Лидер Беларуси вошел в операцию «Самозакапывание»

Цугцванг – это положение в шахматах, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в такой ситуации не в момент ареста «33 богатырей» из ЧВК Вагнера, просто после данной акции его политический цугцванг стал очевиден всем. У находящейся в глубоком кризисе политической системы может наступить момент, когда она вместо шагов по исправлению положения начинает скачкообразно плодить ошибки. Похоже, именно в такой фазе сейчас находится режим Лукашенко. Как результат – резко расширяется поле для самых разнообразных сценариев после 9 августа (дата президентских выборов).

Александр ЛУКАШЕНКО. (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Выборы Александра Лукашенко – 2020 (официально называются выборы президента Республики Беларусь) шли по отработанным схемам. Ничего не предвещало беды (с этой фразы начинаются 90% историй о банкротствах компаний). Потом белорусская власть стала «жестить» гораздо выше того уровня, к которому общество оказалось психологически готово.

Переломным моментом стал арест оппозиционера Сергея Тихановского, чью кандидатуру в качестве кандидата в президенты накануне отказался регистрировать ЦИК. Власть неосторожно разрешила стать участником президентской гонки Светлане Тихановской – жене политзаключенного. Расчет функционеров Лукашенко на поверхностный взгляд вроде как работал: женщина (в белорусском обществе у феминизма позиции скромные), опыта политической борьбы и государственного управления нет.

Вне поля властного внимания оказалось то, что короля играет свита, а кандидата в президенты – команда. Если сам кандидат еще и не вредит, а помогает общему делу, то кумулятивный эффект получается достаточно мощным. К тому же актив Светланы Тихановской вобрал в себя избирательные штабы Виктора Бабарико (задержан 18 июня; получил отказ в регистрации кандидатом в президенты 14-го июля) и Валерия Цепкало (14 июля отказ ЦИК в регистрации; 24 июля уехал в Россию из-за опасений ареста).

Гениальным политическим и политтехнологическим ходом со стороны г-жи Тихановской и ее команды стал тезис о новых президентских выборах в Беларуси. Она заявляет, что в случае победы и прихода к власти через полгода проведет честные президентские выборы, в которых получат право участвовать нынешние политические заключенные. Александр Лукашенко собрался играть с новым оппозиционным лидером в шахматы (экономика, социальная политика, геополитика), а получил «чапаева», где Светлана Тихановская еще и первой сделала удачный ход.

Тихановская очень быстро превратилась в «точку сборки», вокруг которой стремительно нарастает масса недовольных режимом Лукашенко белорусов, причем с очень разными политическими взглядами. Митинг 30-го июля в Минске, собравший более 60 тысяч участников – это рекорд для Беларуси после 1991 года.

Светлана Тихановская выступает с прозападной (точнее проевропейской) позицией на основе либеральных ценностей. Из-за этого интересные метаморфозы произошли с российскими информационными потоками в освещении белорусской президентской кампании. До конца второй декады июля негативную информацию на президента Лукашенко изливали как провластные медийные ресурсы РФ (особенно телевизионные), так и большинство оппозиционных. Потом «либерда» продолжила наезды на Батьку, а вот официоз развернулся почти на 180 градусов. Тональность перешла в зону «нашего сукина сына», который является лучшим выбором из худших.

Когда экономист Михаил Делягин пару недель назад прогнозировал, что Александр Лукашенко выборы непременно выиграет (хоть и в последний раз), то аргументация выглядела убедительной и вопросов не вызывала. Однако арест тридцати трех вагнеровцев в санатории «Белорусочка» (принадлежит федерации профсоюзов, которую возглавляет Михаил Орда – глава избирательного штаба кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко) и последовавшие за ним события очень быстро разорвали шаблон восприятия происходящего.

Переходом «красной линии» в отношениях с Россией для Батьки стало обращение к властям Украины «пробить» задержанных по базе данных «Миротворец». Если выяснится, что кто-то из вагнеровцев воевал на стороне самопровозглашенных республик Донбасса (а таких вроде как не единицы), то белорусские власти выдадут их Киеву. Вообще-то в Беларуси есть осужденные граждане республики за участие в боевых действиях против Украины. Но они отбывают срок в белорусских тюрьмах. Здесь же заявлено о выдаче, в том числе граждан Союзного государства России и Беларуси, третьей стороне. В Кремле и большей части российского общества это воспринимают как предательство.

Если диагноз «мозаичная психопатия», поставленный Александру Лукашенко в 2001 году врачом-психиатром Дмитрием Щигельским (был вынужден эмигрировать в США) верен, то история с вагнеровцами укладывается в концепцию торга с Владимиром Путиным. Белорусский лидер показывает Кремлю, что в любой момент найдет себе других (западных) хозяев, так что пусть Москва ведет себя покладисто.

Возможно, президент Путин и мог бы в очередной раз простить своего коллегу, но он вынужден учитывать настроения в обществе, которое (в том числе с помощью усилий официальной пропаганды) пребывает во взвинченном состоянии. При чтении комментариев под интервью Светланы Тихановской «Комсомольской правде» сразу бросается в глаза, что они в основном состоят из проклятий. Даже если половину таких «комментов» генерируют тролли, оставшаяся половина все равно получается очень большая и свидетельствует о тревожных процессах и настроениях в российском социуме. Хозяину Кремля внутри России сегодня угрожает в первую очередь не либеральный или коммунистический (шире – левый) майдан, а державно-патриотический. Для державников Владимир Путин слишком невнятный и слабый лидер, чтобы они были довольны им в отстаивании интересов государства (как они их понимают). Сейчас эти люди требуют мести в адрес Лукашенко.

Президент Лукашенко не до конца понимает, что Западу нужна Беларусь, но без него персонально. Ни в Евросоюзе, ни в США не простят политических убийств, совершенных в стране за время его правления. После того, как Юрий Гаравский рассказал о своем участии в преступлениях против противников Лукашенко, можно утверждать, что мостов на Запад лично у Батьки точно нет. А вот Минск там ждут.

«Люблинский треугольник» в лице Польши, Украины и Литвы, о предполагаемом создании которого заявили главы МИД трех стран, по определению является идеологическим приглашением для Беларуси (легко переформатируется в квадрат). В этом случае получится воспроизведение Речи Посполитой, которая стартовала с Люблинской унии 1569 года, объединившей в конфедерацию Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Необходимо знать, что Великое княжество Литовское согласилось на статус младшего партнера Польши из-за своей неспособности противостоять Ивану Грозному в одиночку.

Александр Лукашенко открыто дал понять своим политическим оппонентам, что будет удерживать власть твердой рукой. «Все реформы должны начинаться с Конституции – не с уличных акций», – заявил он в своем послании к народу 4-го августа в связи с предстоящими выборами. Политологи считают, что такие заявления первых лиц напоминают массам о высокой цене протеста, и многих потенциальных противников заставляют оставаться дома, а не идти на площадь.

Каков реальный политический рейтинг Батьки можно только гадать, поскольку социологические опросы на данную тему в Беларуси запрещены. Если судить по алгоритму работы команды Тихановской, то она настроена на массовые митинги после 9-го августа, поскольку ЦИК должен (согласно устоявшейся политической традиции) отдать победу действующему главе государства в первом туре. Что будет дальше – неизвестность. Трудно поверить в то, что Москва (вслед за коллективным Западом) назовет победу Лукашенко нелегитимной, да еще Кыргызстан следом (конвертирует таким образом свои обиды на Минск за Курманбека Бакиева).

Время сейчас такое, что возможно почти все. Но, скорее всего, Александр Лукашенко со скрипом победит и попадет в еще большую зависимость от Кремля, который садит его на все более скудный паек. Сокращение субсидий от России лишает Батьку возможностей для активной социальной политики, из-за чего усиливается рост недовольства его правлением, а следом опять же крепчает привязка к Москве. Как лидер Беларуси при таких раскладах пошел на историю с вагнеровцами – кроме как «мозаичным сознанием» не объяснить.

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