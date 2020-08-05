Методику проведения психолого-криминалистической экспертизы нужно менять – «Әділ сөз»

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Методику проведения психолого-криминалистической экспертизы нужно менять кардинально, считает президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева.

«Мы, к сожалению, давным-давно встречаемся, сколько эта экспертиза существует, с формулировками «может способствовать», «может утяжелить». Извините, но сослагательное наклонение недопустимо в экспертизе. (…) Я считаю, что таким экспертам надо выставлять красную карточку законным способом и всю эту порочную методику психолого-криминалистическую, надо менять кардинально», — сказала Калеева на пресс-конференции в среду.

При этом она привела образный пример логики такой экспертизы.

«Давайте возьмем вишню и скажем, она опасна для здоровья или нет. Косточкой вишни можно подавиться с тяжелыми последствиями. Значит, она может быть опасна для жизни. Вот такова логика большинства таких экспертиз», — пояснила Калеева.