В условиях пандемии часто злоупотребляют статьей о заведомо ложной информации – «Әділ сөз»

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. В условиях пандемии идет злоупотребление статьей 274 УК РК о распространении заведомо ложной информации, считает президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева.

«Если раньше в 130-й статье были только «сведения», то теперь идет «информация». Что такое информация? Это все, это мнения, это сведения, это все, о чем мы говорим и о чем мы пишем. То есть, это недопустимая формулировка и поэтому эту статью критикуют международные организации, мы критикуем с тех времен, когда она появилась. Однако она сейчас в условиях вируса всплыла очень широко и идет сплошное злоупотребление этой статьей», — сказала Калеева на пресс-конференции в среду.

При этом она отметила, что при этом ст. 274 УК РК не учитывает заведомость распространения ложной информации.

«274-я статья уголовного кодекса с лихвой поглотила бывшую статью 130-ю уголовного кодекса (клевета). Она ее поглотила, она ее расширила, она ее ужесточила. Если «Клевета» была спором частных лиц, то теперь вмешалось государство в лице полиции. И главное, что здесь, как и в бывшей 130-й статье не учитывается заведомость заведомо ложной информации», — отметила она.

По словам Калеевой, вопрос заключается не в том, является ли информация ложной, а в том, знал ли человек ее распространивший, что информация была ложной. Если информация была взята из официальных открытых источников, то там не может быть заведомости.