Запас лекарств на Т24 млрд формируется в «СК-Фармация» на случай второй волны КВИ – кабмин

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Запас лекарств на Т24 млрд формируется в ТОО «СК-Фармация» на случай второй волны коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.

«На случай второй волны COVID-19 в компании формируется двухмесячный запас лекарств на сумму Т24 млрд, а также прорабатывается вопрос по снабжению частных аптек на период карантина 19 дефицитными препаратами, которые рынок не может покрыть самостоятельно. «СК-Фармация» будет доставлять указанные лекарственные средства до так называемой «последней мили» – до каждой аптеки в городах и сельских населенных пунктах», — говорится в сообщении по итогам посещения премьером Аскаром Маминым логистического хаба «СК-Фармация» в Нур-Султане в среду.

Как заверили в кабмине, для обеспечения больниц и провизорных центров поставляется 91 наименование лекарственных препаратов.

«За прошедший месяц по регионам распределены медицинские препараты на Т8,7 млрд. В ускоренном порядке проведен закуп дополнительных лекарств для обеспечения потребностей больниц, расширен перечень лекарств, которые пациенты смогут получать бесплатно на амбулаторном уровне (включены «Парацетамол», «Ибупрофен», «Ривароксабан», «Дабигатран» и «Апиксабан»)», — сказано в сообщении.