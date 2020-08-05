Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. Принципы отношения к животным планируют прописать в Казахстане, сообщила юрист, зоозащитник, соавтор законопроекта «Об ответственном отношении к животным» Ольга Ченцова.

«При структурировании законопроекта мы ориентировались на модельный закон 2017 года. Закон содержит основные понятия и принципы. В частности, многие понятия новые. Например, мы предложили формулировку «Безнадзорные бродячие животные», попытались разграничить приюты и передержки. Также мы очень подробно работали над основными требованиями к содержанию и ответственному обращению с животными. Это регистрация, перевозка, разведение, оборот, ветеринарная помощь, требования к умерщвлению животных», — сказала Ченцова на обсуждении законопроекта в среду.

Она отметила, что базовые принципы, которые заложены в законопроекте, — это гуманное и ответственное обращение к животным.

«Основные принципы обращения с животными: соблюдение прав и свобод человека при гуманном обращении с животными, отношение к животным как к существам, обладающим способностью чувствовать, в том числе испытывать страх и боль, обеспечение удовлетворения физиологических и поведенческих потребностей животных, защита от жестокого обращения и персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного. Это ключевые положения, которые должны быть перенесены к каждой категории животных», — отметила Ченцова.

Напомним, в январе за разработку закона о защите животных высказывалось 25 тыс. казахстанцев, а в июне в поддержку принятия закона проходил митинг в Алматы.