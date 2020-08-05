Законодательно снизить размеры штрафов с Т83 340 до Т1778 за отсутствие масок хотят в РК

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Нарушения масочного режима хотят оговорить отдельно в Кодексе Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП РК) и уменьшить размеры штрафов, передает корреспондент агентства.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса в стране введен карантинный режим, с установлением санитарно-эпидемиологических требований к организациям и проведению санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции (КВИ)», — говорится в представленной в среду концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Отмечается, что сейчас за нарушение санитарно-эпидемиологических требований уполномоченные органы могут наложить штраф по статье 425 КоАП на физических лиц в размере 30 МРП (Т83 340), на субъектов бизнеса от 230 МРП (Т638 940) до 1600 МРП (Т4 444 800) в зависимости от категории субъекта предпринимательства.

«Вместе с тем размер штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в части обязательного ношения медицинских масок являются непосильными для граждан и требуют пересмотра. В этой связи в статье 425 КоАП такой состав правонарушения предлагается вывести в отдельную часть с установлением штрафа в размере 1 МРП или Т1778. При повторности совершения данного нарушения установить штраф в размере 2 МРП или Т3556», — сказано в концепции.

От редакции – 1 МРП = Т2778

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.

3 августа известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.

4 августа министр здравоохранения Алексей Цой разрешил не носить маски людям, имеющим медицинские противопоказания.