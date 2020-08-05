ВВП Казахстана за первое полугодие сократился сильней, чем ожидалось – Нацбанк

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за первое полугодие 2020 года сократился сильней, чем ожидалось, сообщает Национальный банк.

«В рамках наших ранних прогнозов мы ожидали сокращение ВВП по первому полугодию этого года на 1,5%. При этом сейчас, получая фактические данные, мы видим, что экономическая активность из-за пандемии коронавируса сократилась сильнее, чем ожидалось ранее (-1,8%), проинфляционные риски ослабли», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в среду.

Согласно документу, прогноз инфляции в мае-июне текущего года пересмотрен до 8-8,5% на конец года при цене нефти $35-40/барр.

Самый большой вклад в инфляцию вносит инфляция продовольствия, которое по итогам июня подорожало на 11,1% в годовом выражении, а по итогам июля – до 11,3%. При этом месячная продовольственная инфляция замедляется – с 1,9% в апреле до 0,5% в июне.