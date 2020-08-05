$2,1 млрд составил профицит текущего счета платежного баланса за полугодие – Нацбанк РК

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Алматы. 5 августа. КазТАГ – $2,1 млрд составил профицит текущего счета платежного баланса за первое полугодие 2020 года, заявил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Акылжан Баймагамбетов.

«В первом полугодии 2020 года сложилась интересная ситуация в платежном балансе – в I квартале мы отмечали профицит текущего счета платежного баланса, за полугодие профицит сохранился, даже немного увеличился и составил $2,1 млрд», — приводит в среду пресс-служба Нацбанка основные тезисы Баймагамбетова о базовой ставке, мерах по сдерживанию инфляции и состоянии платежного баланса за первое полугодие 2020 года.

По его словам, экспорт товаров в первом полугодии сократился на 10,7%: с $28,7 млрд в 2019 году до $25,6 млрд в 2020 году.

«Это результат, с одной стороны, относительно высоких цен на нефть в начале года, так как влияние цен происходит с некоторым лагом, с другой стороны, – в сравнении с прошлым годом в начале 2020 года поставки нефти и газового конденсата из Казахстана выросли на 7,7%. То есть сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще не в полной мере отразилось на цифрах экспорта», — пояснил зампред.

Нацбанк, по его словам, ожидает большее сокращение экспорта во втором полугодии 2020 года.

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«Профициту способствует сокращающийся в первом полугодии 2020 года на 9,7% импорт товаров, который снижается из-за сокращения объемов торговли по причине распространения коронавируса. Снижение импорта товаров произошло из-за сокращения ввоза инвестиционных товаров на 15,8%, или на $1,1 млрд. Это в первую очередь связано с более медленным темпом реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в связи с вводом карантина в первой половине года», — сказал заместитель председателя Нацбанка.

Он считает, что улучшение состояния текущего счета также связано с двукратным снижением доходов иностранных прямых инвесторов, оперирующих в сырьевом секторе экономики Казахстана.

«В первом полугодии прошлого года доходы к выплате прямым иностранным инвесторам составляли $10,6 млрд, в целом за год – $20,8 млрд. За шесть месяцев 2020 года такие доходы сократились до $5,4 млрд. Падение доходов в первую очередь связано со снижением цены на нефть», — отметил Баймагамбетов.

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