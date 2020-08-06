Алматы. 6 августа. КазТАГ — Алматинцев без масок начали выявлять с помощью камер в общественном транспорте, передает корреспондент агентства.

«Пилотный проект по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. За первые три дня с помощью «умных» камер в автобусах выявили нарушения социальной дистанции, 52 человека без масок, 89 – надели неправильно. Тестирование продолжается», — сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в четверг.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.

3 августа известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.

4 августа министр здравоохранения Алексей Цой разрешил не носить маски людям, имеющим медицинские противопоказания.

5 августа сообщалось, что в Казахстане хотят законодательно снизить размеры штрафов с Т83 340 до Т1778 за отсутствие масок. В министерстве юстиции пришли к выводу, что действующий размер штрафов является «непосильным для граждан», в итоге предложено указанное нарушение в статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК оговорить отдельно и за первое нарушение масочного режима наказывать штрафом в Т1778, а за повторное – штрафом в Т3556.

Из представленной 5 августа таблицы санкций в странах СНГ за нарушение масочного режима в период карантина, которая указана в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» следует, что штрафы за отсутствие масок в Казахстане оказались в три раза больше, чем в России.