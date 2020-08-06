Порядок назначений на госдолжности упростили для ряда министерств Казахстана

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Порядок назначений на государственные должности упростили для ряда министерств Казахстана, сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы (АДГС).

«Государственной комиссией по восстановлению экономического роста при президенте поручено проработать вопрос ускоренного проведения в период пандемии конкурсных процедур и назначения на госдолжности в органах здравоохранения. При этом, учитывая текущие и предстоящие задачи, возложенные на социальный блок правительства в период карантина, принято решение о распространении ускоренных конкурсных процедур также и на органы в сфере социальной защиты населения (в связи с задачами по обеспечению социальных мер в текущих условиях) и образования (в связи с задачами по качественной организации бесперебойного образовательного процесса в период пандемии)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как считают в АДГС, «сокращение сроков конкурсных процедур позволит оперативно заполнять образованные вакансии в данных органах, что способствует своевременному выполнению задач, возложенных на данные ведомства».

«Учитывая изложенное, приказом агентства РК по делам госслужбы от 22 июля в правила проведения конкурса внесены соответствующие поправки. Так, согласно внесенным поправкам в период карантина сокращен срок проведения конкурсов на должности министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, а также подразделений акиматов в сфере здравоохранения, занятости населения и образования. Таким образом, конкурсные процедуры сокращены с 22 до четырех дней», — сказано в сообщении.

Напомним, о том, что конкурс на получение административной государственной должности в сфере здравоохранения хотят упростить в Казахстане, МИА КазТАГ сообщало еще 18 июля.