Бизнесмены назвали основные сложности при получении господдержки в период кризиса в РК

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане четверть компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) и половина занятых в МСБ работают в Алматы и Нур-Султане, сообщает «Эрнст энд Янг Казахстан».

«Четверть субъектов МСБ и около половины занятых работают в Алматы и Нур-Султане. Две трети субъектов и половина занятых в МСБ представлена в отраслях с низкой производительностью труда: оптовой торговли, сельского хозяйства, сферы услуг», — говорится в сообщении компании по итогам исследования о влиянии коронакризиса в Казахстане, в ходе которого опрошено 285 компаний МСБ.

Согласно информации, доля МСБ в экономике Казахстана достигает 30,8% от ВВП и обеспечивает занятость 3,3 млн человек – 37% от общего числа занятого населения. 88% выпускаемой продукции приходится на малые предприятия с численностью 15-100 человек и средние – 101-250 человек. При этом они составляют лишь 20% от действующих компаний МСБ.

Из государственных мер поддержки компании МСБ воспользовались отсрочкой по уплате налога, освобождением от уплаты налогов и взносов по фонду оплаты труда (ФОТ) и приостановлением платежей по займам.

Около 15% респондентов ответили, что не смогли воспользоваться господдержкой из-за нераспространения на их сферу деятельности, 51% опрошенных отметили барьеры в получении помощи: отсутствие доступной информации, бюрократия, халатное отношение и отсутствие должных коммуникаций со стороны операторов господдержки.

Как наиболее востребованные допмеры господдержки, предприниматели отметили: предоставление беспроцентного кредита, выделение прямых финансовых субсидий, возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги, предоставление госгарантий по займам, реструктуризацию займа в виде снижения процентной ставки или пролонгации займа, дополнительную отсрочку по выплатам в качестве мер по расширению доступа к ликвидности, упрощение импортных и экспортных процедур, отмену неустойки, пени и продление сроков исполнения по госконтрактам, поддержку для включения в цепочки поставок крупных международных и отечественных компаний в качестве мер по расширению спроса на товары и услуги.