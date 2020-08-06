«Антикор» Казахстана хочет заказать опрос почти за Т9 млн

Новости 89 0
Локдаун – это ошибка или идиотизм? Локдаун – это ошибка или идиотизм?
10290

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Антикоррупционная служба Казахстана хочет заказать опрос почти за Т9 млн, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по противодейcтвию коррупции (Антикоррупционная служба)»; наименование – услуги по проведению опроса; дополнительная характеристика – услуги по проведению социологического исследования по определению уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции; плановая сумма – Т8 928 571,43», — говорится в описании лота, опубликованного 5 августа на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок стартует 12 августа в 16.50 и завершится 27 августа в 16.50.

«Предмет исследования – восприятие населением коррупции в центральных государственных органах и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения и столицы, удовлетворенность населения антикоррупционной политикой в Республике Казахстан, информационная открытость государственных органов всех уровней», — сказано в технической спецификации конкурса.

Похожие материалы:

  1. Замглавсанэпидемиолога в Шымкенте получил взятку банками энергетика Gorilla – «антикор»
  2. Т13,3 млн хочет потратить минкульт Казахстана на семинары и мастер-класс в сфере театра
  3. Казахстан хочет присоединиться к программе для доступа к вакцинам-кандидатам от COVID-19
  4. Военный лазарет Ушарала закладывает почти Т5 млн на 322 ПЦР-теста – это Т15,5 тыс. за тест

Новости партнеров

Загрузка...