«Антикор» Казахстана хочет заказать опрос почти за Т9 млн

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Антикоррупционная служба Казахстана хочет заказать опрос почти за Т9 млн, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по противодейcтвию коррупции (Антикоррупционная служба)»; наименование – услуги по проведению опроса; дополнительная характеристика – услуги по проведению социологического исследования по определению уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции; плановая сумма – Т8 928 571,43», — говорится в описании лота, опубликованного 5 августа на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок стартует 12 августа в 16.50 и завершится 27 августа в 16.50.

«Предмет исследования – восприятие населением коррупции в центральных государственных органах и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения и столицы, удовлетворенность населения антикоррупционной политикой в Республике Казахстан, информационная открытость государственных органов всех уровней», — сказано в технической спецификации конкурса.