«Нам нужно правительство национального доверия». «Праймериз в «Нур Отане» может плавно перетечь в досрочные парламентские выборы». «Очевидное – невероятное: земли много, но еда дорогая!». «Слабость оппозиции в отсутствии лидера, способного ее объединить»

Сетевой Казахстан 6 августа 2020г.

EXCLUSIVE . KZ . «Нам нужно правительство национального доверия» — Можно ли изменить существующую систему госуправления изнутри без политических реформ – это, пожалуй, ключевой вопрос, стоящий на повестке дня. Рейтинги власти стремительно падают, в обществе растет запрос на перемены, но ни власть, ни общество не готовы предложить системный мобилизационный план для консолидации нации. В то же время, ясно, что дальнейшее затягивание с принятием решительных шагов может привести к кризису государственности, которым могут воспользоваться внешние и внутренние деструктивные силы.

«Слабость оппозиции в отсутствии лидера, способного ее объединить» — В стране назрела ситуация, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-прежнему. Это замечают даже те, кто ранее осознанно сторонился политики, пытаясь оправдаться ежедневной суматохой. Вслед за волной «проснувшихся» в прошлом году, стали появляться тем, кому «все надоело». Стали высказываться явно политические лозунги, самым безобидным из которых является «Правительство в отставку!». Однако многие сетуют на отсутствие лидера, за которыми можно было пойти. Так способна ли оппозиция, или те, кто ею себя считает, воспользоваться шансом?

EHONEWS . KZ . «Максим Казначеев: праймериз в «Нур Отане» может плавно перетечь в досрочные парламентские выборы» — Акорда может пойти на отставку правительства перед выборами с целью разрядки общественно-политического напряжения в стране. Тем более, что правительство в любом случае будет слагать полномочия перед новым Мажилисом. Проблема только в том, что эта отставка никак не повлияет на ситуацию в стране. Наиболее одиозных фигур Токаев уже убрал из правительства – и это ни к чему не привело. Любому новому министру необходимо около полугода только на то, чтобы выстроить работу на новом месте, но в условиях кризиса результаты нужны уже «здесь и сейчас». Единственный безусловный плюс от нового правительства для Токаева – возможность переложить ответственность за социально-экономические проблемы на других внутриэлитных игроков, и частично дистанцироваться от нарастающего социального негатива.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Как нам реорганизовать торговлю хлебом насущным?» — Быстрый рост цен на продукты питания в Казахстане по-прежнему остается камнем преткновения для экономического блока правительства, акиматов и Нацбанка, угрожая и без того хрупкой социальной стабильности, поддержание которой осложнилось в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Очевидное – невероятное: земли много, но еда дорогая!

CARAVAN . KZ . «Коронавирусный диагноз: как уничтожили санитарно-эпидемиологическую службу в Казахстане» — На днях санэпидемиологи и члены объединения “Республиканская ассоциация санитарно-эпидемиологических аудиторов Казахстана” направили свои обращения новому министру здравоохранения Алексею ЦОЮ. С болью в сердце специалисты рассказали, как в результате 5 реформ всего за несколько лет, по сути, была уничтожена некогда мощная республиканская организация – санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана. Более того, в Казахстане с 2015 года до настоящего времени официально санитарно-эпидемиологическая служба реально не существовала. Бывший комитет госсанэпиднадзора МЗ РК был сначала преобразован в агентство защиты прав потребителей, затем – в комитет защиты прав потребителей министерства национальной экономики (МНЭ РК) (!), потом – в комитет охраны общественного здоровья и сейчас – в комитет контроля качества товаров и услуг в составе министерства здравоохранения РК.

«Запоздалая премьера: почему фильм про главного казахского чемпиона не вышел в прокат» — 2 августа, в день смерти первого олимпийского чемпиона-казаха Жаксылыка УШКЕМПИРОВА, по телеканалу “Казахстан” состоялась общенациональная премьера фильма “Жаксылык”, рассказывающая о том, каким нелегким был путь спортсменов из центральноазиатских республик на олимпийский пьедестал. Картина готова была выйти к широкому зрителю еще в конце 2019 года. Однако после закрытого предпоказа она отправилась на полку. Впрочем, как и большинство других работ казахстанских кинорежиссеров, снятых на АО “Казахфильм”.

KZ . MEDIA . «Завтра его ошибка убьет наших внуков. Толебай Рахыпбеков о медобразовании» — Коррупцией в Казахстане пронизаны абсолютно все сферы жизни, но особенно страшна она в медицине, где речь идет в буквальном смысле о жизни и смерти. Разговаривая с доктором медицинских наук, профессором Толебаем РАХЫПБЕКОВЫМ о текущей ситуации в Казахстане, мы затронули эту тему и узнали много интересного и неожиданного. Оказалось, что Толебай Косиябекович из личного опыта работы в должности ректора Государственного медицинского института в городе Семей знает, что коррупция, конечно, страшный враг, но бороться с ней можно. Если не победить, то значительно ослабить ее вполне по силам — были бы желание и воля.

CAMONITOR . KZ . «Пенсионные накопления: что будет, если раздать часть их казахстанцам?» — Пенсионные накопления казахстанцев – лакомый кусок, на который разевают рты многие. Тут и операторы госпрограмм, реализующие инфраструктурные проекты, и государство, которое не прочь за счет пенсионных активов финансировать дефицит бюджета, и национальные компании, и банки, и даже малый и средний бизнес, чьи представители считают вполне логичным направить залежавшиеся богатства на собственную раскрутку. У кого-то лишь по усам текло, а кому-то и в рот попадало. Но когда прозвучало предложение поделиться крошками от пирога с самими вкладчиками, вдруг выяснилось, что это нецелесообразно и даже опасно. Парадокс? Увы, нет.

KZAIF . KZ . Сергей КОЗЛОВ — «Были ваши, стали наши» — Редакция удостоилась претензии со стороны АО «АзияКредитБанк» после нашей публикации «Дело о пяти миллиардах» («АиФ – Казахстан» от 22.07.20). В письме, подписанном и. о. Председателя правления банка Д.С. Ариновым, от нас требуют опровержения не соответствующих действительности, по мнению автора, фактов, изложенных в публикации, и в случае если редакция этого не сделает, грозят привлечь нас к суду. Чтобы, как сказано в письме, защитить банковские честь и достоинство, а также взыскать с нас материальный ущерб, «причинённый распространением порочащих сведений». Сразу бросается в глаза, что, несмотря на обилие в письме ссылок на нормы законов, постановления и решения судов, «юридическая чистота» и обоснованность требований к нам вызывают большие сомнения. Ведь даже начинающему юристу известно, что юридические лица, в отличие от граждан, не обладают ни честью, ни достоинством.

MK — KZ . KZ . «Почему казахстанцам нельзя воспользоваться пенсионными деньгами»- Многие казахстанцы теряют доверие к накопительному пенсионному фонду. Оно и понятно — человек десятилетиями отчисляет 10 процентов от заработной платы, а при выходе на пенсию может оказаться, что все накопленное обесценилось. Но есть ли альтернатива? Недавно в Казахстане выступили с инициативой разрешить вкладчикам пенсионного фонда снимать 10 процентов от своих накоплений «в связи со сложной экономической ситуацией».

«Казахстан включился в гонку по созданию вакцины от COVID-19» — С первых дней пандемии все мировые державы принялись искать противоядие от смертельного недуга. Сегодня в мире разрабатывают около 200 вакцин от коронавируса, и 15 из них уже проходят клинические испытания… Что касается казахстанской отечественной вакцины, то сейчас проходят ее доклинические испытания. Над ней работает Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, который находится в поселке Отар Жамбылской области.

TIME . KZ . «Полз трамвай 10-й номер…» — В Казахстане намерены отказаться от практики создания парков общественного транспорта с участием государства. Но смогут ли исключительно частные компании сформировать в стране цивилизованную современную сеть пассажирских автоперевозок?

«Медальный просчёт» — Медалью “За внесенный вклад в обеспечение правопорядка” наградили юриста, судимого за мошенничество и трижды выступавшего заявителем по коррупционным преступлениям.

«Мы ей не крепостные!» — Село Кайнарлы находится всего в 35 километрах от Талдыкоргана. Раньше здесь был колхоз им. Фурманова. Когда ликвидировали колхоз, сельчане создали крестьянское хозяйство “Кайнарлы” и общим собранием решили все земельные паи передать тогдашнему агроному Сейтжану КУДАЙБЕРГЕНОВУ. Долгие годы он обеспечивал людей работой, выплачивал дивиденды кормами и зерном. В 2005 году он умер. Хозяйством стал управлять его сын Ерлан КУДАЙБЕРГЕНОВ. Но вскоре и он скончался, и руководство перешло к его жене Гульназ КУДАЙБЕРГЕНОВОЙ. С этого момента у пайщиков начались проблемы.

IA — CENTR . RU . «Олимпийское спокойствие Минсельхоза – ответ на засуху в Казахстане?» — Несмотря на сильную засуху, царившую в Казахстане на протяжении двух месяцев, Министерство сельского хозяйства Казахстана пока не намерено пересматривать свой прогноз по урожаю зерновых в стране на 2020 год. По прогнозу Минсельхоза этой осенью будет намолочено не меньше прошлогоднего объема зерна (17,4 млн тонн в чистом весе).

KAZVEDOMOSTI . KZ. «Как Азия Авто «проела» исторический гандикап» — Но уже сегодня ясно, что трудности, которые испытывает автосборочный завод в Усть-Каменогорске, продиктованы исключительно отказом его руководства от выполнения взятых им обязательств по модернизации производства, по запуску новых мощностей, позволяющих обеспечить более значительную долю отечественного производства в стоимости производимых автомобилей. Ведь чем выше локализация, тем ниже зависимость конечного результата деятельности предприятия от влияния внешних факторов, от скачков курсов валют. Жаль, что этого не понимают в «Азии-Авто». Будет обидно, если старейшее предприятие казахстанского автопрома, лишившись государственной поддержки из-за неисполнения взятых на себя обязательств по локализации, не переживет нынешнего кризиса.

365 INFO . KZ . «Почему наши спутники не помогли наладить дистанционное обучение в карантин?» — Казахстан, являющийся собственником космодрома «Байконур», тратит на космические разработки и технологии космические деньги. В то же самое время страна провалила дистанционное обучение во время карантина. И грозит провалить второй раз из-за отсутствия качественных интернета и учебных платформ. У налогоплательщиков есть вполне резонный вопрос — как все это сочетается? Главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН помог нам разобраться в этом вопросе.

«Скандал с Damumed: врач рассказал, кто и зачем мог делать приписки» — На днях в соцсетях начали появляться жалобы, что граждане неожиданно обнаружили в системе Damumed якобы свои записи на прием к врачу, хотя на самом деле никуда не записывались. Назрел скандал такого масштаба, что на него обратили внимание даже в парламенте. Заместитель председателя мажилиса Владимир БОЖКО пообещал разобраться с происходящим. Истинные цели и причины еще предстоит узнать, но кое-какие предположения есть уже сейчас. Практикующий медик на условиях анонимности дал нашему порталу комментарий.

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