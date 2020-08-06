Антитабачное законодательство ужесточили в Казахстане

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Продажу табачных изделий в Казахстане запретили лицам до 21 года, кроме того, в стране выросло число запрещенных мест для курения, сообщают государственные СМИ.

«В Казахстане расширили перечень запрещенных мест для курения. (…) Теперь не получится подымить на автобусной остановке или детской площадке. Кроме того, приобрести табачные изделия смогут только люди, достигшие 21 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что любителям кальянов нужно быть более осторожными в выборе места для курения.

«Свободными от дыма теперь назвали крытые автобусные остановки, детские площадки, метро и подземные переходы. Курить там запретили электронные сигареты, кальян и все виды табачных изделий», — сказано в сообщении.

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации по реализации алкогольной и табачной продукции Темирлан Жакипбеков, курение кальянов в общественных заведениях попало под запрет.

«У нас молодежь часто употребляет кальяны в заведениях. Теперь они полностью попали под запрет. И в кафе, и в общественных местах, и в летниках, и на улицах кальяны, если кто хочет курить, то он сможет только у себя дома», — сказал Жакипбеков.

Продавцы теперь обязаны требовать удостоверение личности – купить табак и различные смеси для кальяна теперь можно только с 21 года.

«Еще одно новшество – табак и кальянные смеси нельзя будет демонстрировать на витрине. Это правило вступает в силу со следующего года», — говорится в сообщении.

Уже сейчас за курение кальяна в неположенном месте могут оштрафовать.

«Размер штрафа увеличили почти в два раза, он составляет Т42 тыс.», — сказано в сообщении.