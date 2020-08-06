Талдыкорган. 6 августа. КазТАГ — Фиктивные справки с отрицательным результатом ПЦР-теста выдавали в Алматинской области, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований (ДЭР) по Алматинской области КФМ МФ РК установлен факт выдачи фиктивных справок с отрицательным результатом ПЦР-теста», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В ведомстве отметили, что по результатам принятых мер при получении денежных средств в размере Т25 тыс. в виде вознаграждения за выдачу справки ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19 была задержана медицинская работница 1984 года рождения.

«В ходе допроса жительница Алматинской области сообщила, что в период с июня по настоящее время представила около 12 подобных фиктивных справок. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование», — резюмируется в сообщении.