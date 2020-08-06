Более 20 туробъектов получили разрешения на открытие в Акмолинской области

Кокшетау. 6 августа. КазТАГ — Более 20 туристических объектов получили разрешения на открытие в Акмолинской области, сообщают государственные СМИ.

«В Акмолинской области заработали пляжи, расположенные на территории туристических объектов. (…) Их открывают только после спецпроверки и с условием соблюдения санитарных правил, а это социальная дистанция: каждому отдыхающему необходимо отвести не менее 4 кв. м. Разрешения уже получили 10 туробъектов в Боровом, и 12 – в Зеренде. Места для купания в регионе пока закрыты. Въезд в курортную зону разрешен только для тех, у кого есть путевки», — говорится в сообщении.

По словам заместителя главного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова, посетители, работники пляжа должны проходить при входе термометрию.

«Также должны усиленно соблюдать санитарно-дезинфекционный режим. Это обработка прибрежной территории, дезинфекция пляжной территории, также шезлонги, скамейки, где люди непосредственно контактируют, – это все подлежит ежедневной дезинфекции», — отметил замглавсанврача.