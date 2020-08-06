НУР-Султан. 6 августа. КазТАГ – Бесплатные вакцины от коронавируса пообещали в минздраве почти 2,2 млн казахстанцам, передает корреспондент агентства.

«2 182 000 граждан получат вакцины от COVID-19 бесплатно», — сообщил в четверг официальный представитель минздрава Багдат Коджахметов.

Ранее межведомственная комиссия (МВК) по ситуации с коронавирусом в Казахстане заявила о том, что с сентября ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19 ( I фаза). В середине октября планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний, по данным МВК, должна быть завершена в декабре 2020 года.