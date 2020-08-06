План правительства не плохой – его вообще нет 06.08.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 145 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, что «пиариться» легче, чем нормально работать Похожие материалы: Межправсовет принял план борьбы с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями в ЕАЭС Спасите наше будущее: ООН изложила план спасения мирового образования в условиях пандемии «Токаев: население Алматы – самое недисциплинированное в стране». «Возможна ли отставка правительства в Казахстане». «Те же грабли, только в профиль». «Депутат Альтаев предложил ввести для населения универсальный базовый доход». «Три внешние угрозы» «Политическая классика отставок правительства». «Фондовый рынок как зеркало дефектов общественного устройства». «970 млн долларов активов ЕНПФ находятся по управлением зарубежных компаний». «К осени число заразившихся может достигнуть нескольких миллионов» МФ РК: МКС не погасило дебиторку на Т2,7 млрд, а МВД не вернуло по закрытым делам Т143 млн