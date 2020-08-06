Не дезинфицировать маски спиртом и не носить их на улице рекомендует профессор из Алматы

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Не дезинфицировать маски спиртом и не носить их на улице порекомендовала профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахстанского медицинского университета непрерывного образования Раушан Тьесова-Бердалина.

«Повторное ношение маски не должно быть. А что касается обработки масок различными дезсредствами, спиртом, вы знаете, вы эту маску носите на уровне лица и вдыхать пары спирта или дезинфицирующих препаратов нежелательно. Это даже вредно. Слизистая оболочка носовой полости, ротовой полости и так воспалена, а тут еще химическая нагрузка, это дополнительные негативные последствия», — сказала Тьесова-Бердалина на брифинге в четверг.

Кроме того, она отметила, что ношение маски на открытом воздухе нерационально.

«Вообще-то маски рекомендуется носить в транспорте, в закрытых помещениях, а вот на открытом воздухе это не рационально», — отметила профессор.

При этом она посоветовала почаще бывать на свежем воздухе, поскольку ощущение запертости в ограниченном пространстве плохо влияет на здоровье.

«Сейчас лето, жарко, есть возможность хороших прогулок. Большинство людей сейчас работают в офисах, ездят в транспорте, ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому прогулки от получаса до четырех часов, особенно, для детей; солнечные ванны, например, закаливание, загорание по 5-10 минут, когда есть возможность в выходные дни; выбираться на природу. Во всяком случае, сейчас в условиях карантина, последние пяти месяцев люди находятся в очень большом стрессе по причине замкнутости, запертости. Ощущения эти негативно отражаются на уровне здоровья, поэтому желательно просто выходить на улицу, дышать свежим воздухом», — посоветовала Тьесова-Бердалина.

Также она порекомендовала спать по восемь часов в сутки и полноценно питаться.

16 июля главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшкин заявил, что въезд в горы на своих автомашинах запретили, чтобы отдыхающие не устраивали дастарханы на 30 человек.