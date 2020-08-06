Алматы. 6 августа. КазТАГ — Цены на основные продукты питания в ряде стран Центральной Азии достигли «максимума», следует из доклада регионального бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Региональное бюро ФАО выпустило доклад «Ситуация на продовольственном рынке Европы и Центральной Азии и политика реагирования на пандемию COVID-19». (…) Согласно прогнозам ФАО, в 2020 году общий объем производства зерновых в регионе будет близким к среднему пятилетнему показателю, однако урожай пшеницы в некоторых странах, особенно в Кыргызстане и Таджикистане, сократится из-за неблагоприятных погодных условий и проблем с доступом к семенам и удобрению. Что касается цен на основные продукты питания, то в ряде стран Центральной Азии и Кавказа в первые шесть месяцев 2020 года они достигли «максимума», особенно в Грузии», — говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

По мнению экспертов, не исключено, что цены на основные продукты питания продолжат расти.

«В некоторых странах, главным образом в Центральной Азии и на Кавказе, семьи тратят почти половину своего бюджета на продовольствие, что особенно чувствительно для отдельных групп населения, таких как пенсионеры в Таджикистане», — сказал представитель ФАО по вопросам сельскохозяйственной торговой политики Чен Фан.

По его словам, рост цен на основные продукты питания в результате COVID-19 может стать серьезной угрозой для продовольственной безопасности бедных жителей региона.

Эксперты ФАО отмечают, что последствия пандемии распространяются не только на потребителей, они затрагивают аграриев и других участников производства и сбыта продовольствия.

«Некоторые фермеры стали продавать даже производственные активы с тем, чтобы справиться с финансовыми потрясениями. Пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на сбыт сельскохозяйственной продукции. Несмотря на ослабление ограничительных мер в ряде стран, в частности в Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Турции и Узбекистане, до сих пор сохраняются серьезные проблемы с транспортировкой и хранением продукции в аграрном секторе. Многим некуда девать свой товар из-за снижения спроса, закрытия границ и ужесточения контроля за безопасностью фруктов, овощей, картофеля и живых животных», — отмечается в сообщении.

Фан напомнил, что весной, после начала глобальной пандемии COVID-19, экспортные ограничения были введены как в крупных странах-экспортерах, так и в странах, являющихся чистыми импортерами.

«К счастью, большая часть этих мер уже отменена, поскольку торговля играет решающую роль в поддержании стабильности продовольственных рынков и жизнеспособности продовольственных и сельскохозяйственных систем», — сказал представитель ФАО.

Как сообщается, многие правительства стран региона пришли на помощь аграрникам.

«Так, Северная Македония и Узбекистан создали «зеленые коридоры» – механизмы упрощенного таможенного оформления сельскохозяйственной продукции. Многие страны, включая Азербайджан, Армению, Республику Молдова, Северную Македонию, Турцию, Узбекистан и Черногорию, реализуют финансовые инициативы и программы, призванные помочь фермерам преодолеть трудности, вызванные кризисом. Некоторые государства, в частности Армения, Кыргызстан и Таджикистан, разработали пакеты социальной поддержки бедных граждан с целью обеспечения их продовольствием», — резюмируется в сообщении.