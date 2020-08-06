Цирковые лошади, верблюды и собаки на балансе «Казгосцирка» не состоят – акимат Алматы

Алматы. 6 августа. КазТАГ — Цирковые лошади, верблюды, кошки и собаки являются собственностью руководителей номеров и на балансе КГКП «Казахстанский государственный цирк» не состоят, сообщило управление культуры Алматы.

«Ввиду запрета (из-за карантинных ограничений) основной деятельности культурно-зрелищных предприятий, с марта месяца сего года до настоящего времени, «Казгосцирк» лишен абсолютно всех источников собственного дохода. Соответственно, у «Казгосцирка» на данный момент отсутствуют средства на содержание (коммуналка, кормление, ветеринарное обслуживание) цирковых животных. Хотим отметить, что собственностью «Казгосцирка» являются только животные номеров «Дрессированные верблюды» (пять голов) и «Дрессированные козы» (три головы). Животные номеров «Дрессированные лошади» (14 голов), «Дрессированные кошки» (пять голов), «Дрессированные собаки» (семь голов) являются частной собственностью руководителей номеров и на балансе цирка не состоят. Содержание животных, являющихся собственностью руководителей номеров, осуществлялось на основании договоров за счет средств, получаемых предприятием от своей основной деятельности», — говорится в ответе управления культуры города на открытое письмо ветерана цирка Мурата Джумагалиева акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву.

При этом отмечается, что по этому вопросу, 3 августа 2020 года состоялось расширенное заседание художественного совета цирка с участием руководителей номеров с цирковыми животными.

«На заседании худсовета цирка была дана подробная информация по экономической ситуации в ЦИРКе и отсутствию средств на кормление животных. Поэтому руководством цирка, как экстренная и вынужденная мера, была предложена идея о поиске спонсоров для кормления животных», — отмечается в ответе управления.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время в цирке с плановой проверкой работает Ревизионная комиссия Алматы.

«В числе других вопросов, комиссия проверяет и работу артистов цирка. В должностные обязанности артистов входит и обязанность по составлению планов своей работы. Эти планы работы по запросу комиссии предоставлены ей на ознакомление», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, по информации управления, «Казгосцирк» готовится отметить свое 50-летие.

«Текущие сложности преодолимы, Казахский цирк будет и дальше трудиться для сохранения, развития и пропаганды Казахского национального искусства и прежде всего — для своего благодарного зрителя», — заверили в управлении.