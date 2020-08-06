Алматы. 6 августа. КазТАГ – Halyk Bank профинансирует подключение к газу почти 100 малообеспеченных семей в Алматы, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«На сегодняшний день по городу остаются неподключенными к системе газоснабжения порядка 2 800 частных жилых домов. В начале текущего года акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым поручено рассмотреть возможность через банки второго уровня выдачи кредитов для подключения к газу дома населения. Данную инициативу акимата поддержал Halyk Bank в лице председателя правления банка Умут Шаяхметовой», — сообщили в банке в четверг.

Совместная работа с HalykBank уже начата, на сегодняшний день с банком достигнута договоренность о предоставлении беспроцентного кредитования населению города Алматы для подключения газа.

«Halyk Bank, чей головной офис находится в Алматы, заинтересован в улучшении экологической ситуации. Поэтому еще в феврале, после проведенной отчетной встречи акима города Б.А.Сагинтаева с населением, мы заявили о готовности поддержать этот проект, — отмечает заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев, — И хотя пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавший затем карантин, внесли коррективы в сроки реализации, мы совместно с городскими властями продолжали работать над проектом. Сегодня, презентуя его перед населением, хочу отметить, что проект рассчитан на широкий охват: для горожан из категории социально уязвимых слоев населения и для остальных алматинцев, желающих газифицировать свой жилой дом. Мы знаем, что уголь, которым некоторые наши жители привыкли отапливать свои дома, негативно влияет на чистоту воздуха города Алматы, поэтому со своей стороны Halyk Bank в качестве благотворительной помощи окажет поддержку в виде бесплатного подключения к газовым сетям жилых домов жителей, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения. По спискам, предоставленным акиматом Алматы, мы профинасируем как подведение газа до жилого дома, так и подключение всех необходимых газовых коммуникаций, вместе с установкой необходимого оборудования. А для остальных алматинцев, которые не входят в категорию СУСН, мы предлагаем кредитование под 0%. Это будет наш вклад в оздоровление воздушного бассейна нашего города».

В августе прошлого года акиматом определены 210 адресов социально-уязвимых слоев населения, нуждающихся в подключении к системе газоснабжения. Из 210 адресов подключены 148 домов, остальные 62 остаются неподключенными. Районными акиматами дополнительно определены 30 адресов СУСН, в итоге предоставлены списки 92 адресов (Алатауский – 40, Бостандыкский – шесть, Наурызбайский – 46) в Halyk Bank.

Halyk Bank в целях оказания поддержки малообеспеченным гражданам и улучшения экологической ситуации города предложило помощь на безвозмездной в подключении домов граждан из категории СУСН. Ориентировочная стоимость работы составляет более Т60 млн.

Для получения беспроцентного кредита гражданам необходимо пройти следующие шаги:

— обратиться в районные акиматы для получения консультаций с перечнем необходимых документов;

— получить технические условия для подключения газа и заключить договор с поставщиками;

— с договором обратиться одно из двух отделенийHalykBank для получения кредита, расположенных по адресу:

Турксибский район, ул. Кунгурская, дом 2, Halyk Bank, отделение 131832;

Ауэзовский район, мкрн. «Жетысу-4», дом 13 «А», Halyk Bank, ЦПС 30.

В соотвествии со специально разработанной программой кредитования населения под 0% (газификация частного массива по спискам акимата Алматы) предлагаются следующие условия:

— ставка вознаграждения – 0%;

— комиссия за организацию займа – 0,1%;

— срок кредитования –до 18 месяцев;

— сумма займа для одного физ лица (не более) Т309 тыс.

«HalykBank, как крупнейшая финансовая организация республики и города, заинтересован в улучшении экологии и вносит свой вклад в поддержку экологических программ акимата города Алматы. При этом в качестве приоритета определены построение системы мониторинга контроля чистоты воздуха, а также газификация домов алматинцев и, в частности, социально уязвимых слоев населения», — заключили в банке.