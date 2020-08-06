Еще на пяти улицах Алматы появятся «выделенки» для автобусов

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Еще на пяти улицах Алматы появятся выделенные полосы для автобусов, сообщают государственные СМИ.

«Обустройство выделенных полос для общественного транспорта запланировано на следующих улицах: по Кульжинскому тракту от проспекта Рыскулова до улицы Халиуллина; по улице Халиуллина улица Татибекова – проспект Райымбека до улицы Жангельдина; по улице Момышулы от улицы Толе би до улицы Монке би; по проспекту Суюнбая от улицы Хмельницкого до проспекта Райымбек батыра; по Северному кольцу от проспекта Рыскулова до улицы Москвина», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в 2020 году запланирован средний ремонт 283 улиц, протяженностью 200 км: из них завершено 91 улиц, протяженностью 60 км.

«Введение односторонних улиц в план работ текущего года не входит», — сказано в сообщении.