Минздрав вновь изменил порядок информирования казахстанцев о заболевших и умерших от КВИ

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Министерство здравоохранения вновь изменило порядок информирования казахстанцев о заболевших и умерших от коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

«Информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства. Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя минздрава», — говорится в сообщении ведомства в четверг.

Напомним, что 2 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что минздрав перестает ежедневно сообщать статистику по коронавирусу и будет информировать казахстанцев на еженедельной основе.