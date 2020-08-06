Казахстанский спортсмен за рекордное время переплыл Иссык-Куль

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Алматы. 6 августа. КазТАГ Казахстанский спортсмен, обладатель лицензии на Олимпийские игры в Токио, многократный чемпион Азии Виталий Худяков за рекордное время переплыл Иссык-Куль, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

«Заплыв стартовал 5 августа в 5.15 из Чолпон-Аты. Худяков финишировал на пляже Каджи-Сая. Дистанция заплыва составила 56 км при температуре воды 18-19 градусов. Максимальная глубина на маршруте через Иссык-куль составила 523 м. Время заплыва — 13 часов 18 минут. Это является уникальным достижением по дальности и времени преодоления заплыва. В общей сложности Виталий преодолел 56,2 км. Данное время и дистанция зафиксированы представителем Федерации плавания Кыргызстана Ахметом Анарбаевым», — говорится в сообщении в четверг.

Пловец поделился своей радостью с соотечественниками.

«Рад, что мне удалось добиться этого результата, подготовка не прошла даром. Надеюсь в следующем году я смогу удивить своих болельщиком ярким результатом на самих Олимпийских играх», — сказал Худяков.

Отец и личный тренер спортсмена Евгений Худяков отметил, что несколько раз хотел остановить заплыв.

«Честно говоря, я целых четыре раза думал остановить заплыв, потому что я переживал за Виталия, но ему удалось совершить это невероятное достижение. Мы начали подготовку в начале лета и начали ее с малых дистанций. В сам день заплыва, Виталий был готов ко всему, и я думаю благодаря этому ему удалось показать этот результат. Я невероятно горжусь этим его достижением и надеюсь, что на Олимпийских играх в следующем году нам снова удастся удивить своих соотечественников», — поделился тренер спортсмена.

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Уточняется, что Худяков представляет Актюбинскую область. Он является мастером спорта международного класса. Пловец четырежды побеждал на чемпионате Азии (2013, 2017, 2018, 2019). В 2014 и 2016 годах Виталий Худяков выигрывал Пляжные Игры.

Лучшим достижением, показанным на чемпионате мира, являются седьмое и девятое место. Он является неоднократным чемпионом Казахстана. В 2016 году выступил на Олимпийских играх в Рио. На данный момент в его активе лицензия на участие в Олимпиаде-2020, которая должна пройти в 2021 году в Токио.

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