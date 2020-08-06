Школы можно открывать там, где распространение вируса удалось взять под контроль – ВОЗ

Алматы. 6 августа. КазТАГ — Школы можно открывать там, где распространение коронавируса удалось взять под контроль, заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

«Школы можно открывать там, где распространение вируса удалось взять под контроль. Я говорю не о полном отсутствии инфекции, а о возможности контролировать ситуацию. Однако там, где COVID-19 распространяется бесконтрольно, ситуация значительно ухудшится, если открыть школы», — приводятся слова Райана на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове напомнила о физической дистанции.

«Естественно, что люди стремятся вернуться к нормальной жизни, и мы хотим, чтобы молодежь могла снова посещать, скажем, спортивные игры, но не забывайте, пожалуйста, о физической дистанции – только так вы можете предотвратить распространение инфекции», — отметила она.

Представители ВОЗ подчеркнули, что все хотят, «чтобы школы открылись, а дети могли вернуться за парты», при этом они напомнили, что школа – это не просто место, где дети получают знания, для многих несовершеннолетних это возможность избежать эксплуатации и защититься от насилия.

«Но даже там, где условия позволяют вернуть детей в учебные заведения, открывая школы, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить новые вспышки. При этом дети с сопутствующими заболеваниями нуждаются в дополнительной защите. Майк Райан призвал родителей таких детей принять во внимание всю имеющуюся информацию прежде, чем посылать ребенка в школу, в том числе площадь школьных помещений, количество учеников и эпидемиологическую ситуацию в данной местности», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули эксперты ООН, дети младшего возраста в целом менее подвержены заражению и не являются, судя по всему, активными переносчиками инфекции, тогда как дети постарше «более активно участвуют в распространении болезни».

«Эти данные крайне актуальны сегодня, когда власти во многих странах мира намерены открыть школы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 14 июля министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, как будет проходить первая четверть 2020-2021 учебного года в Казахстане.