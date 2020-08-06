Идеологи деструктивных верований воспользовались ситуацией с пандемией – эксперты РК

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Идеологи религиозных деструктивных течений воспользовались ситуацией с пандемией, считают эксперты.

«Сейчас идет карантин, жесткие какие-то ограничения, многие потеряли стабильный доход. Пользуясь этой ситуацией у многих людей идет ощущение какого-то пессимизма и бесперспективности. Пользуясь такими моментами опытные идеологи деструктивных религиозных течений настраивают людей против власти, против традиционного общества», — сказал религиовед Елнар Берикбаев на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что идеологи деструктивных течений активно используют интернет при вербовке.

«80% всех завербованных первоначально прошли через интернет, а пользователи интернета и социальных сетей – это, в основном, молодежь. Интернет позволяет это сделать конфиденциально при менее затратных средствах и дает некоторую безопасность для этих идеологов, и они распространяют видео, свою литературу в социальных сетях и мессенджерах», — добавил он.

В свою очередь, менеджер по корпоративным связям общественного фонда Social Development Center, Бейбит Турабаев отметил, что представители деструктивных течений были активны в интернете и до карантина, однако, воспользовались тем, что во время карантина люди стали больше времени проводить в интернете.

«С учетом того, что большинство людей сейчас ограничено в передвижениях, потребление именно контента из интернета возросло. Соответственно, на это ориентируются и представители, идеологи различных деструктивных организаций. Бесспорно, что они активизировались», — добавил он.