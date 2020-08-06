Алматы. 6 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане насчитывается более 20 тыс. последователей деструктивных религиозных течений, сообщил менеджер по корпоративным связям общественного фонда Social Development Center Бейбит Турабаев.

«По сведениям антитеррористического центра КНБ РК, в Казахстане проживает свыше 20 тыс. последователей деструктивных религиозных идеологий. Значительное их число зафиксировано в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской областях, в городах Алматы и Нур-Султан», — сказал Турабаев на пресс-конференции в четверг.

При этом он напомнил, что более 800 казахстанцев воюют в рядах исламистских террористических организаций.

«Если брать статистику по выездам в горячие точки в составе террористических организаций, то в 2008 году были зафиксированы первые факты выезда казахстанцев в Афганистан для вхождение в состав группировок, связанных с Аль-Каидой. С 2013 года основной поток рекрутов из Казахстана направился в Сирию и Ирак и всего за прошедший период выехало более 800 казахстанских граждан, которые воюют в рядах Исламского государства, Аль-Каиды, Союза исламского джихада и других террористических организаций», — добавил он.