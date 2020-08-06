Радикала можно убедить отказаться от религиозного течения путем дискуссии – эксперт РК

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Радикала можно убедить отказаться от своего деструктивного религиозного течения путем дискуссии, считает религиовед Елнар Берикбаев.

«Именно дискуссионная беседа со специалистом по таким вопросам как джихад или отношение между мусульманами и не мусульманами, при правильно аргументированном вопросе, можно убедить и способствовать тому, что радикал откажется от своих деструктивных религиозных течений. Это очень кропотливый процесс. Нам важно именно посеять зерна сомнения и привлечь к диалогу», — сказал Берикбаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, главное, что надо отметить – это отсутствие межрелигиозных конфликтов в Казахстане.

«Мы показываем, что государство открытое, мы не отворачиваемся от них, они наши граждане и мы несем за них тоже ответственность. Самое главное, в религиозной ситуации надо отметить, что в Казахстане нет межрелигиозных конфликтов, и мы не допустили институциализации религиозного экстремизма и терроризма. Те теракты, которые происходили с 2011 года в Казахстане, были совершены террористами-одиночками», — добавил эксперт.