Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ — Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему большая часть территории Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. На западе, востоке и юго-западе РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на юго-западе сохраняются местами сильные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на западе и в центре возможно выпадение града», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Алматы солнечная погода, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +37+39, ночью +21+23.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, местами туман. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Акмолинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Актюбинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +17+22.

В Атырауской области дождь с грозой, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Жамбылской области без осадков, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Туркестанской области дождь без осадков, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +21+26.

В Кызылординской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +17+22.

В Костанайской области дождь с грозой, ветер 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду, сильная жара. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Карагандинской области кратковременный дождь с грозой, град, усиление ветра 15-20, порывы до 23 метров в секунду, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Алматинской области без осадков, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Мангистауской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Павлодарской области без осадков. Днем +29+34, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.