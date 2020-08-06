Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Шымкенте и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Утром и днем 7 августа в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 7 августа ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 7 августа ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Акмолинской области днем в пятницу на юго-западе ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется высокая пожароопасность.

«7 августа в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град. Днем ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Актау 7 августа утром ожидается гроза», — сказано в сообщении.

В Актюбинской области в пятницу местами ожидается гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 7 августа ожидается гроза, ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

«Ночью и утром 7 августа вАтырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сильная жара до +36, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау 7 августа ночью ожидается гроза, днем сильная жара +35», — проинформировали в «Казгидромете».

7 августа в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 7 августа ожидаются гроза, ветер северо-западный, с порывами 15-20 метров в секунду.

«7 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 80-100%.