Странам Юго-Восточной Азии будет сложно восстановить экономику после пандемии

Алматы. 6 августа. КазТАГ — Большинству стран Юго-Восточной Азии будет сложно восстановить экономику после пандемии, считает главный экономист японского банка Nomura Оубен Паракуэльес.

«Большинству экономик Юго-Восточной Азии будет сложно восстановить рост экономики, даже если они смогли успешно сдержать распространение коронавируса. Некоторые страны Юго-Восточной Азии добились большего успеха в сдерживании распространения коронавируса, но глобальная неопределенность будет сказываться на темпах восстановления экономики в регионе», — приводит CNBC мнение Паракуэльеса.

По словам Паракуэльса, даже несмотря на то, что Таиланд, похоже, успешно справился со вспышкой коронавируса, экономика страны все равно будет испытывать сильное давление из-за спада в сфере туризма, который, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока не будет ослаблен пограничный контроль или не появится вакцина, которая позволит людям снова путешествовать.

Как сообщает издание, в отчете, опубликованном в прошлом месяце Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Таиланд назван одной из стран, экономика которых может наиболее сильно пострадать от потери туризма. Согласно отчету, при самом оптимистичном сценарии Таиланд потеряет 9%, или около Т47,7 млрд, валового внутреннего продукта.

Между тем, Сингапур ослабил карантинные меры более месяца назад, однако, новая вспышка коронавируса в мире может поставить под угрозу зарубежный спрос на товары и услуги страны.

Индонезия и Филиппины — две самые густонаселенные страны Юго-Восточной Азии — все еще пытаются взять под контроль распространение COVID-19. Обе экономики пострадали.

«Индонезия в среду сообщила о своем первом экономическом спаде за более чем два десятилетия после того, как ее ВВП во втором квартале сократился на 5,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как Филиппины в четверг сообщили о сокращении на 16,5% в годовом исчислении — самом сильном за всю историю наблюдении. На этой неделе Филиппины также ужесточили карантин в столице страны Маниле и близлежащих провинциях — шаг, который еще больше ударит по экономической активности», — сказал Паракуэльес.

Он отметил, что правительство Филиппин пока вложило в восстановление экономики не так много, как другие страны.

«Если они этого срочно не сделают, неопределенность в бизнес-среде останется высокой и это будет препятствовать любому восстановлению экономики», — сказал эксперт.

Что касается Индонезии, Паракуэльес сказал, что, чем больше времени власти потратят на то, чтобы взять под контроль вспышку коронавируса, тем сложнее потом будет восстановить экономику, отмечается в публикации.