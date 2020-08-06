Алматы. 6 августа. КазТАГ — В Алматы до конца года повышения тарифов на электроэнергию не ожидается, сообщали руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев.

«До конца года никаких повышений на электроэнергию не ожидается и не будет», — заверил Масабаев в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций в четверг.

Кроме того, он отметил, что в целях исключения аварийных ситуаций ведется подготовка города к отопительному сезону.

«В течение трех лет были заменены большие участки тепломагистрали по Толе би, которые не ремонтировались с 1986 года. Эта работа начата с мая. Испытали все подающие, трубопроводы и теплотрассы. Выявлено более 200 повреждений. Из них 80% устранены. Остальное планируем завершить до сентября», — добавил Масабаев.