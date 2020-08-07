Почему всё не так?

Ванга о Казахстане: вижу только руины

1

С чувством глубочайшего умиления, граничащего с вожделением, смакую обновку политического словаря Kz – праймериз! Смысл ускользает, но звучание восхитительно. Произносить следует с лёгким грассированием, пожёвывая, почавкивая, посасывая этот заморский баблгам, надувая из него кондомный пузырь, пикантно лопающийся на треснувшей от силикона губе.

Чпок!

Попался, голубчик. Тут тебя научат свободу любить.

Насколько я помню, это забугорное словцо означает внутриутробное зачатие единого и неделимого кандидата детородной партии, норовящей усадить своё интракорпоральное чадо на трон президента USA. Исторгнутый таким способом отпрыск сойдётся в нанайском единоборстве с противником, и пусть победит достойнейший. Ну, допустим. Но это в Америке. А здесь-то особь статья. Другой путь – путанный, извилистый и, как правило, тупиковый.

Насколько я понял, отцы-основатели N-O решили свою «партию» (понимая, что она уж и на ладан не дышит) как-то подшаманить. Отмыть, приодеть, отмарафетить, надушить, припудрить и усадить за праздничный стол в ожидании очередного дурака, который назовёт себя её женихом.

Такое уже было.

В год смерти симбирского «Старика» его проворный наследник, «Горийский поп», тоже затеял перезагрузку. И в партию толпами попёрли вчерашние мещане из крестьян, шариковы и швондеры, которые считались «пролетариями»; численность РКП(б) вскоре выросла под миллион, а доля старых большевиков заметно уменьшилась. Новые партийцы были невежественны, хамоваты и склонны к махровому карьеризму, который властью поощрялся. Им полагался помимо прочего даже мандат на «половое довольствие», предъявление которого обязывало всякую беспартийную гражданку безропотно раздвигать ноги. Не вру.

Так составились легионы государственных гопников, не склонных к рассуждениям, но готовых к исполнению всех указаний своего рябого идола. К этому времени «партейных» новобранцев насчитывалось больше 3 миллионов, и самые лютые из них уже вовсю хрустели кожей в ГПУ.

Из этого сопоставления следует вывод: объявленная «перезагрузка» N-O никакой не primaries, а неуклюжая разновидность того самого «Ленинского призыва».

Выползшие из сталинской шинели пресмыкающиеся ничего нового придумать не в состоянии. Они всё время воспроизводят ту реальность, которая когда-то изблевала их.

2

Назарбаева называют «основателем казахской государственности». Получается, она целиком вышла из его головы, как Афина Паллада из черепа Зевса. Это крайне глупо, но спорить — труда не стоит. Все «главначпупсы» полагают себя омфалами. Или даже той нулевой точкой «Большого взрыва», из которого произошло всё мироздание. Пусть их.

Тут другое интересно подметить.

Рискну предположить, что справка о смерти, подписанная в Беловежье четырьмя самозванцами, недостоверна. То есть больной, скорее, жив, хотя и корчится уж которое десятилетие в предсмертной горячке. Смотрите сами – каждая «суверенная» часть всесоюзной расчленёнки выказывает клинические признаки СССР разных его этапов. Россия сегодня это ранний, но уже зубастый сталинизм. А Туркмения — это сталинизм поздний, сумрачный, но тоже не беззубый. Белоруссия страна ярого хрущёвского пошиба, в Прибалтике легко разглядеть опрятную, тощую, вечно сидящую на подсосе хонекеровскую Германию. И так далее. Кто-то найдёт эти сопоставления спорными, но я убеждён, что подлинная смерть Советского Союза ещё впереди.

Какой стадии соответствует Казахстан? Имею ответ. Это мираж бровастого брежневского времени. Судите сами. Планов громадьё? Сколько угодно. Это и программа 2030, и ещё какие-то цифирки на верёвочке, болтающиеся, как морковки, перед грустным осликом, понуро бредущим в несбыточные дали. ЭКСПО рифмуется с застойной Олимпиадой, на которую не приехало полмира. Да и сама новая столица смахивает более всего на фасонистую, но малоудобную для жизни факторию, населённую униформированными кувшинными рылами.

Конституция РК абсолютно брежневская, списанная с французского справа налево пером, зажатым в склеротических пальцах подагрической ноги. К тому же этот липовый Testament нагрешил множеством архитектурных излишеств. Зачем, к примеру, Сенат? Ибо красиво? Государственный секретарь зачем? В Штатах он министр иностранных дел, а здесь кто? Но более всего поражают названия некоторых министерств, начиная с приснопамятного «общественного согласия». Вот нынешний МЦРИАП. Сочетание этих звуков напоминает мёртвый язык исчезнувшей цивилизации, но склеенные слюной Фомы Опискина литеры обозначают космическую (!) отрасль в стране, которая не производит даже велосипеда «Урал», а цифровые технологии обречены будут соседствовать с бетонными панельками, стоящими уже вечность без номеров.

А кабинеты, из которых несёт, как из вокзального туалета, оруэлловскими сквозняками? Отдел счастья и долголетия. Отдел благотворительности и социальной ответственности. Отдел семейного благосостояния!

Здесь только ржать материться.

3

Оно понятно, государство построить – не ешака купить. Что было, то и запрягли, украсив телегу мишленовскими звездами наскоро сварганенной независимости. Первый секретарь ЦК не без колебаний, но всё же переоделся, сменив москвошвеевский пиджак на боссовский прикид. Он, впрочем, быстро вошёл во вкус, и всё лучшее вокруг стало президентское: больницы, школы, университеты, оркестры, фонды, библиотеки, банки, вокзалы, аэропорты, проспекты и целые города. Ещё и памятники проросли монументальными сорняками.

Эти шалости тоже можно извинить, если бы…

Тут начинается главное.

Допустим, система управления не изменилась, а просто переименовалась. Первые секретари обкомов ударились о землю и обернулись Акимами. Бюро ЦК стало АП. Совмин всё тот же, от него так же мало проку. Зато ОБХСС размножился, как библейский патриарх, и от него есть пошли финиковые, налоговые и таможенные ветви, все как есть лапчатые и загребущие. Из новенького вылупилась лишь костюмированная массовка Ассамблеи народов, задорная, но бесполезная.

Но и это пустяки.

Наскоро перелицованный госаппарат оказался недействующей моделью, бутафорской штукой. Президент (что первый, что второй) «даёт поручения», но на них чаще всего либо забивают болт, либо исполняют методом потёмкинской туфты. Принятие решения подменено совещательной болтовнёй, которая обеспечивает иллюзию (!) решёной задачи. Слушали-постановили-дали поручение-забыли. Это и при совке процветало, но там всё же был риск: партбилет на стол, вот бог, а вот порог. Секретари обкомов-райкомов, случалось, падали от инфарктов-инсультов, а в особо романтических случаях даже стрелялись. Партия в какой-то степени контролировала сама себя, используя анонимки, доносы, наветы, интриги, оперативные разработки, подсиживания и тихушную аморалку своих особо похотливых членов. Так и говорили: «На бабе сгорел».

Это теперь не работает. Партии нет, она подменена чугунной властью самодержца и его подельников, а N-O это сентиментальный хвостик, украшаемый бубенцами вроде primaries.

Да и нынешние начальники земель уже не первые секретари обкомов. Акимы теперь крупные, дивно откормленные богачи с лопатниками величиной с Чёрное море, упрятанными в гостеприимные офшорные бухточки. Это ведь только сказано, что Kz – унитарное государство. Ничего подобного. Скатерть сия выткана по образцу «феодальной раздробленности», где назначенные наместники, обильно вскормленные диким мздоимством, крепчают, набирая вассалов из прикормленных силовиков и местных «олигархов». Они давно уж князья во князьях. Им достанет сил устроить любую бучу. Сдерживает их лишь природная трусость и всосанное с молоком матери холопское благоговение перед высшей властью. До поры до времени они будут выказывать почтение вождю, но лишь потому, что он худо-бедно держит ситуацию в состоянии зыбкого равновесия.

4

Мне пару раз встретилась в интернете забавная картинка: какие-то островитяне, живущие по укладу каменного века, задумчиво сидят вокруг аэроплана, слепленного из глины и пальмовых веток. Видимо, их когда-то навестили материковые пришельцы, и приметливые аборигены оценили достоинства их средства передвижения. Сотворили, как могли, его подобие. В общем, похожее. Но не летает.

Власть, которую построили на развалинах Союза бывшие смотрящие окраин, напоминает такой мертворождённый планер. Впрочем, сами они предпочитают настоящие лайнеры, загруженные золотыми слитками, выменянными у одураченных соплеменников на стеклянные бусы всевозможных primaries.

5

Если применить гоголевскую классификацию в отношении царьков, оседлавших руины Союза, то получится галерея иллюстраций к знаменитой поэме. Ельцин, тут и к гадалке не ходи, густопсовый Ноздрёв – шумный, глупый и буйный. Лукашенко его двоюродный брат, правда, непьющий, хозяйственный, скуповатый, как Плюшкин, но и не без куража. Балтийские страны — это богобоязненная и пугливая Коробочка, мечтающая впарить Соединенной Европе пеньку, которая барыне сто лет не нужна. Украина, без сомнений, Пузатый Пацюк, мечтающий взглядом загонять вареники в сметану, после чего отправлять их в рот. Путин, разумеется, это удачливый Чичиков, ставший наконец «хозяином земли русской», окруживший себя упитанными бобчинскими-добчинскими и болтливыми хлестаковыми.

И вот Назарбаев – кто он? Да вылитый Манилов, мечты которого сбылись. И мост от его деревни до самого Вашингтона построен. И на нём поселяне и поселянки торгуют всяким вздором, не забывая славить своего благодетеля. Ну, так ему мнится, когда он восседает с чубуком в зубах в «храме уединенного размышления».

А Токаеву в этом раскладе досталась роль Межуева, которого Ноздрёв кличет обидным прозвищем «фетюк». То есть ни то, ни сё. Подданные второго президента Kz предпочитают называть его «мебель», а пикейные жилеты всё толкуют о «двоевластии», но это заблуждение. Токаев типичный шахматный король, топчущийся на силовых линиях своего вечного ферзя. Шаг вправо, шаг влево, шаг вперёд, два назад – вот и всё его оперативное пространство. Многие ждут, что он вдруг «перейдёт Рубикон» и грубо овладеет скурвившейся властью, поставив её в позицию doggy-style. Ах, как было бы хорошо! Но нет у него легионов, гвардейцев, мушкетёров, банкиров, олигархов, генералов, потому что он не Цезарь, а solus rex, одинокий король, которому не на кого и не на что опереться. И, к несчастью, он просто интеллигентный человек, а не коронованный вор в законе. Как всякий интеллигент, он всё понимает, но ничего не может. Как Хома Брут, корчится на очерченном мелом пятачке, а вкруг него клубится чудище обло, озорно, стозевно, и лайяй, и вот-вот явится Вий и, тыча в него железным пальцем, прогудит насморочным голосом: ату его!

Но вместо Вия явился Covid. А под ним Конь Блед – кiм бiледi?

Князь тьмы снёс декорации из папье-маше и ткнул пальцем в разлагающуюся плоть государства, кишащего трупными червями, погрязшими в воровстве и людоедстве.

Оставьте стенания по поводу так и не найденной национальной идеи.

Она есть.

Это деньги. Старая история про золотого тельца.

И теперь всем понятно, почему не взлетает аэроплан.

И вообще, почему всё не так.

Но никто не знает, как надо.

6

В стародавние времена была на Казахфильме Эльза Дильмухамедова, красивая, стройная, как рождественская ель, увешанная кольцами, браслетами, цепями и ожерельями. Эльза снимала эзотерические фильмы о тайнах мироздания. Загадочные и трогательные. Водила дружбу с Львом Николаевичем Гумилёвым. Однажды вернулась из Болгарии, где встречалась с Вангой. Я спросил: «Ты говорила с ней о Казахстане?». Эльза горестно вздохнула и махнула рукой: «Ванга сказала, что там нет будущего. Одни руины».

Запомнилось.

Но я не верю ни в Нострадамуса, ни в чёрта, ни в дьявола, ни в пандемию, ни в болгарскую бабушку.

И в предсказанные ею руины тоже не верю.

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