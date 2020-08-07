Причину покупки пульсоксиметров по Т55 тыс. за штуку объяснили в «СК-Фармация»

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Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев пояснил, почему пульсоксиметры закупались по цене Т55 тыс. за штуку.

«Мы можем закупать только зарегистрированные изделия. На момент конкурса было только соответствующее предложение зарегистрированных пульсометров от Т55 тыс. до Т105 тыс. Соответственно, была предельная цена Т55 тыс., по которой произведен закуп. Мы не можем закупать продукцию, если она не прошла соответствующий контроль качества и непонятного происхождения», — сказал Искалиев на брифинге в пятницу.

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