Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Два природных и девять степных пожаров прямо сейчас тушат службы ЧС Казахстана, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел.

«В связи с устоявшейся жаркой погодой, в республике сохраняется высокая пожарная опасность. За прошедшие сутки 6 августа зарегистрировано три случая природных пожаров и 20 степных загораний. На контроле КЧС находятся два 2 природных пожара в Костанайской и Павлодарской областях, девять степных загораний в Актюбинской, Алматинской и Карагандинской областях, принимаются меры по их ликвидации», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Кроме того, по данным КЧС, за прошедшие сутки ликвидированы природные пожары и загорания сухой травы в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.

«В указанных регионах общая площадь загораний составила 440 га. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований, лесных хозяйств», — сказано в сообщении.

Службы ЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

«Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)», — уточнили в КЧС.