Туркестан. 7 августа. КазТАГ – Жители Арыса пожаловались на качество восстановленных домов, сообщают государственные СМИ.

«Некачественные печки поставили, система отопления не соответствует. Всю зиму не могли жить здесь. Стены были мокрые, полы вздулись, полы некачественные, плинтуса поотходили, двери покосились», — сказала жительница Арыса Марина Георгиади.

На качество восстановления жилья пожаловалась и ее соседка Ольга Анпилогова.

«Хорошо построили дома, но вот печки сделали ужасно. Дым идет. Вот отсюда дым идет, как закладываешь. Хорошо, окно и двери рядом. Я открываю и как мельницу кручу, чтобы дым ушел. Благо, еще дверь сделана, хоть туда закрываю», — сказала Анпилогова.

Отмечается, что схожие проблемы и у других жителей.

«Восстановлением домов здесь в прошлом году занимались около 20 подрядных компаний из города Нур-Султан. Работы велись в большой спешке. Однако строители обещали исправить все ошибки», — говорится в сообщении.

Представитель одной из подрядных организаций Ернар Кожахметулы признал, что в ходе строительных работ были недочеты.

«Мы обещали их устранить. Планировали приехать пораньше, но из-за карантина не смогли. Как только эпидситуация улучшится, все устраним. В прошлом году сроки строительства были очень сжатыми. Было важно закончить их до первых холодов», — сказал Кожахметулы.

Знают о ситуации и местные власти.

«Мы в курсе данной проблемы. Есть пятилетний гарантийный срок, в рамках которого, согласно договору, подрядчики обязуются устранить ошибки. Компании от обязательств не отказываются», — заверил инспектор отдела строительства Арыса Багдат Битлесов.

Из 8 тыс. домов в Арысе при взрыве было повреждено более 7 тыс.

«Заново отстроено 400 из них. К работам привлекли свыше 500 компаний и почти 10 тысяч строителей», — сказано в сообщении.

Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.

В начале мая 2020 года стало известно, что основная масса из 16 попавших на скамью подсудимых – высокопоставленные офицеры, занимавшие руководящие должности, как в министерстве обороны, так и на юге страны. Предварительные слушания стартовали 4 мая. Также стало известно, что о грубейших нарушениях на складах боеприпасов до взрывов в Арысе знали как местные, так и столичные офицеры, как стало известно 15 июня – восемь фигурантов дела служили в министерстве обороны в Нур-Султане. Кроме того, выяснилось, что взрывы 2019 года в Арысе начались с пожара на складе вышедшего из обращения пороха. Вместе с тем, стало известно, что на предотвращение взрывов в Арысе министерство обороны Казахстана выделило более Т650 млн, но деньги пропали по дороге.

Главное судебное разбирательство в выездном формате стартовало в Шымкенте 11 июня.