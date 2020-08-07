Казахстан еще не определился, у какой страны будет закупать вакцину от COVID-19 – минздрав

Новости 60 0

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. У какой страны министерство здравоохранения (МЗ) РК будет закупать вакцину от коронавируса, пока неизвестно, сообщил официальный представитель минздрава Багдат Кожахметов.

«Информация о том, что Казахстан будет закупать вакцину (от коронавируса – КазТАГ) из Китая, России или из какой-либо другой страны, она абсолютно неподтвержденная, она будет закупаться оттуда и там, где эту вакцину придумают, и она пройдет самые современные и тщательные международные сертификации», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу.

По его словам, вакцины от коронавируса еще нет.

«Самые лучшие ученые планеты работают над этим (разработкой вакцины от COVID-19 – КазТАГ), и сейчас те, кто впереди, находятся на третьей стадии, осталась четвертая стадия», — отметил Кожахметов.

Похожие материалы:

  1. Цой: Постараемся, чтобы вакцина от COVID-19 для уязвимых слоев населения была бесплатной
  2. Испытания вакцины от COVID-19 на 44 добровольцах без антител планируют начать в Алматы
  3. Заражение добровольцев COVID-19 может ускорить разработку вакцины – СМИ
  4. Почти Т25 тыс. может стоить курс американской вакцины от коронавируса
  5. Казахстан хочет присоединиться к программе для доступа к вакцинам-кандидатам от COVID-19

Новости партнеров

Загрузка...