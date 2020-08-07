Казахстан еще не определился, у какой страны будет закупать вакцину от COVID-19 – минздрав

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. У какой страны министерство здравоохранения (МЗ) РК будет закупать вакцину от коронавируса, пока неизвестно, сообщил официальный представитель минздрава Багдат Кожахметов.

«Информация о том, что Казахстан будет закупать вакцину (от коронавируса – КазТАГ) из Китая, России или из какой-либо другой страны, она абсолютно неподтвержденная, она будет закупаться оттуда и там, где эту вакцину придумают, и она пройдет самые современные и тщательные международные сертификации», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу.

По его словам, вакцины от коронавируса еще нет.

«Самые лучшие ученые планеты работают над этим (разработкой вакцины от COVID-19 – КазТАГ), и сейчас те, кто впереди, находятся на третьей стадии, осталась четвертая стадия», — отметил Кожахметов.