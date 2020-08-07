Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. В Т18 млрд может обойтись Казахстану покупка вакцин от COVID-19, передает корреспондент агентства.

«Стоимость одной дозы вакцины, по оценкам GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации – КазТАГ), будет варьироваться от $10 до $20 или по действующему на сегодня курсу – от Т4142 до Т8284. По подсчетам министерства здравоохранения, для покупки вакцины, в случае закупа через GAVI, из бюджета потребуется от Т9 037 800 000 до Т18 075 700 000 без учета расходов на транспортировку», — сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов в пятницу.

При этом, как заверил официальный представитель миздрава, «население Казахстана, находящееся в зоне риска, получит вакцину бесплатно».

«Количество граждан, подлежащих вакцинации в Казахстане, составляет 2 182 000 человек, или 11,5% всего населения страны», — отметил он.

По его словам, Казахстан изучил мировые данные по разработке вакцины против коронавирусной инфекции (КВИ) и вступил в программу COVAX Facility, созданную GAVI совместно с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также с международными корпорациями и производителями вакцин.

«Страны, принимающие участие в указанной программе, получат заверения в поставке им вакцины против КВИ для иммунизации 20% населения страны», — добавил Кожахметов.