Казахстан закупил 1,9 млн доз российской вакцины от гриппа с поставкой в сентябре

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане ТОО «СК-Фармация» закупило 1,9 млн доз российской вакцины от гриппа с поставкой в сентябре, заявил председатель правления компании Ерхат Искалиев.

«В отношении вакцин, которая закупаются ежегодно: у нас уже произведен в начале года закуп российской вакцины Гриппол на 1,9 млн доз. Поставка ожидается в сентябре», — сказал Искалиев в пятницу на онлайн-брифинге по ситуации с ценообразованием, качеством, обеспечением населения лекарствами против КВИ.

По его словам, обычно ВОЗ определяет штамм и потом идет производство.

«Вместе с тем, есть дополнительные объемы доз на 600 тыс. — это Т575 млн, производим закуп. Мы понимаем, что можем ускорить доставку вакцины и сейчас прорабатываем (вопрос – КазТАГ) с поставщиком», — сказал глава компании.

Поэтому, по его данным, к началу сезонных заболеваний «СК-Фармация» будет готова.