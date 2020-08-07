Люди с ограниченными возможностями могут не носить маски – минздрав РК

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Маски также могут не носить люди с ограниченными возможностями, заверил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

«Маски также могут не носить люди с ограниченными возможностями, дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Желательно, чтобы родители имели с собой документы, подтверждающие. В случае, если таких документов нет, мониторинговая группа из числа инспекторов санитарной инспекции и полиции отнесутся к этому с пониманием», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу.