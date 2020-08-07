Казахстанским студентам временно запретили въезд в Россию

Новости 75 0
Как печатный станок США влияет на тенге Как печатный станок США влияет на тенге
4465

Алматы. 7 августа. КазТАГ — Казахстанским студентам временно запретили въезд в Россию, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В настоящее время в связи с пандемией коронавируса до улучшения эпидемиологической ситуации временно приостановлен въезд в Россию граждан Казахстана, в том числе студентов», — говорится в сообщении в пятницу.

В пресс-службе заверили, что посольство держит вопрос по студентам на особом контроле и ведет переговоры с российской стороной.

«Возможно, на следующей неделе будет получен ответ, о чем оперативно сообщим на наших ресурсах», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы
  2. Посещение Соленого озера временно запретили в Атырауской области
  3. Крупную партию казахстанских дынь не разрешили ввезти в Россию
  4. В Казахстане запретили ввоз сливы из Узбекистана
  5. Посещение ряда озер запретили в Акмолинской области

Новости партнеров

Загрузка...