Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Национальную перепись населения Казахстана перенесли на 2021 год, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419 «О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году», провести национальную перепись населения Республики Казахстан планировалось с 1 по 30 октября 2020 года. В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (КВИ) и вводимых ограничительных карантинных мер в стране принято решение о переносе национальной переписи населения на октябрь 2021 года», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве заверили, что «методы проведения национальной переписи населения остаются без изменений.

«То есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах», — уточнили в комитете по статистике.

Напомним, 5 сентября 2018 года сообщалось, что перепись населения планируется в Казахстане с 16 октября по 14 ноября 2019 года, однако позже было принято решение провести ее в 2020 году.

13 февраля 2020 года стало известно, что на подготовку и проведение в РК национальной переписи в 2020 году потратят

Т8,211 млрд.

Последняя национальная перепись населения Казахстана проходила с 25 февраля по 6 марта 2009 года.