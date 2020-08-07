Первую фазу клинических испытаний казахстанской вакцины от КВИ планируют начать в сентябре

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Первую фазу клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции (КВИ) планируют начать в сентябре, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«Результаты доклинических испытаний инактивированной вакцины (от КВИ – КазТАГ) направлены в Национальный центр экспертизы лекарственных средств для проведения экспертных работ, которые ориентировочно будут завершены к середине августа. После получения разрешения министерства здравоохранения РК в сентябре ожидается начало первой фазы клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах от 18 до 50 лет, у которых нет антител на COVID-19. После вакцинации они будут находиться под патронажем в течение 42 дней. Далее в середине октября планируется начать вторую фазу клинических испытаний, которая должна завершиться в декабре 2020 года», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным МОН, при положительных результатах клинических испытаний кандидатных вакцин Казахстан будет производить вакцины на базе строящегося биофармацевтического завода при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в поселке Отар Жамбылской области.

«Планируется, что завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцины против COVID-19, доклиническими испытаниями которых занимаются сейчас казахстанские ученые», — следует из сообщения.

Отмечается, что семь разработчиков казахстанской вакцины против COVID-19, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ) комитета науки МОН РК, «добровольно испытали ее на себе для обеспечения безопасности при работе с вирусом».

«Ученые чувствуют себя хорошо и продолжают работу», — сказала директор НИИПББ Кунсулу Закарья.

В МОН напомнили, что две кандидатные вакцины казахстанского научно-исследовательского института против коронавирусной инфекции включены в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и успешно проходят доклинические испытания.

«Вторая субъединичная вакцина против COVID-19, зарегистрированная 31 июля на сайте ВОЗ как кандидатная, разработана на основе поверхностных белков вируса. (…) Первая инактивированная казахстанская вакцина была зарегистрирована на сайте ВОЗ 15 мая и успешно проходит доклинические испытания», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 мая сообщалось, что казахстанские ученые начали испытания вакцины против COVID-19 собственной разработки.