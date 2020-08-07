Алматы. 7 августа. КазТАГ – Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о ликвидации «крупнейшей в истории страны нарколаборатории», передает корреспондент агентства.

«27 июля 2020 года Комитетом национальной безопасности задержаны два гражданина Казахстана, организовавшие в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях. В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 кг готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества «мефедрон» (на «черном рынке» стоимость изъятой партии составляет порядка $1,5 млрд), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие», — говорится в сообщении КНБ «О ликвидации крупнейшей в истории страны нарколаборатории» в пятницу.

Кроме того, по данным спецслужб, изъято «лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов достаточных для изготовления 30 кг наркотиков».

«Задержанные лица водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества», — сказано в сообщении.

По версии следствия, первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания, а «затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории «Иле-Алатауского национального парка», где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству «мефедрона».

«Производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в так называемом теневом сегменте сети Интернет «DarkNet». При этом оплату за наркотики получали преимущественно в биткоинах. Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане», — добавили в КНБ.