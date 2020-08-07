От скольки начинается зарплата председателя правления в «СК-Фармации»

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Зарплата на позиции председателя правления начинается в ТОО «СК-Фармация» от Т750 тыс., заявил недавно назначенный председатель правления компании Ерхат Искалиев.

«По поводу моей зарплаты, у нас зарплаты на моей позиции начинаются от Т750 тыс.», — сказал Искалиев на онлайн-брифинге по ситуации с ценообразованием, качеством, обеспечением населения лекарствами против КВИ, в пятницу.

По его словам, поскольку он работает в компании меньше месяца, уровень его зарплаты будет утвержден на ближайшем совете компании.