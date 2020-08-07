МВД просят принять дополнительные меры по защите озера Кобейтуз

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Министерство внутренних дел (МВД) РК просят принять дополнительные меры по защите озера Кобейтуз, передает корреспондент агентства.

«По прибытии на Кобейтуз сотрудники министерства (экологии, геологии и природных ресурсов, МЭГПР – КазТАГ) и журналисты стали свидетелями того, как семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов все же приехала на это место и, более того, набрала лопатой несколько ведер грязи. (…) По словам представителей акимата Ерейментауского района, которые участвовали в рейде, буквально недавно они с волонтерами очищали озеро от мусора, однако некоторые казахстанцы по-прежнему ведут себя несознательно. В связи с этим минэкологии обращается к МВД и местному акимату с просьбой принять оперативные меры по наказанию нарушителей и дополнительной защите озера», — сообщает пресс-служба МЭГПР РК в пятницу.

Также в минэкологии вновь обратились к гражданам страны «с призывом бережно относиться к охране окружающей среды и не допускать такого варварского отношения».

«По поручению президента РК в скором времени будет ужесточено наказание за нарушение экологического законодательства, в том числе за нанесение вреда природе», — напомнили в МЭГПР РК.

Напомним, 20 июля стало известно, что наложен запрет на посещение озера Кобейтуз, Тениз, Курбет, Коржинколь и всех озер, расположенных на территории Ерейментауского района Акмолинской области. Отмечалось, что данное решение принято в связи с приростом случаев заболевания COVID-19 среди населения района.

21 июля в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК заявили о том, что варварское отношение к озеру Кобейтуз и несознательное поведение некоторых граждан может привести к деградации озера и его уничтожению – посетители заезжали в озеро в автомобилях, а также выкапывали со дна водоема грязь и соль, забирая их с собой и оставляя после себя черные пятна. Как стало известно, на восстановление места, где произведена выемка, требуется не менее 15 лет.

Вечером 21 июля полиция сообщила об установлении личности одного из посетителей, который заехал в озеро на внедорожнике – им оказался житель Нур-Султана, а автомобиль принадлежит одной из столичных строительных компаний.

22 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному «розовому» озеру Кобейтуз». По его словам, «эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения». Он отметил, что «министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную».