Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном, передает корреспондент агентства.

«5 августа Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений», — сообщили в посольстве Турции в Казахстане в пятницу.

В посольстве отметили, что «вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период».

«Турция ценит меры, предпринимаемые братским Казахстаном в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и с самого начала решительно поддерживает усилия Казахстана по борьбе с пандемией. До настоящего времени из Турции в Казахстан дважды была осуществлена масштабная доставка медицинской помощи в виде медицинских материалов и лекарственных средств. Кроме того, турецкие компании также направляли в Казахстан грузы помощи», — напомнили в посольстве Турции в РК.