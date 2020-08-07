Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Пойме реки Иртыш в Казахстане намерены придать статус особо охраняемой территории, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«Сегодня в Казахстане около 9% территории имеет статус особо охраняемой. По рекомендации ООН и других международных организаций, этот показатель в течение 10 лет нужно довести до 12%. Как раз таки пойма реки Иртыш может войти в список таких территорий», — сказал в пятницу на встрече с общественностью Павлодара министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Он уточнил, что сейчас идет доработка ранее незавершенного технико-экономического обоснования (ТЭО) по приданию пойме реки Иртыш статуса резервата.